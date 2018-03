Fakt ist: Dieser Konvoi mit Fahrzeugen hat sich am Dienstagnachmittag Ortszeit durch das Zentrum von Peking bewegt. Augenzeugen zufolge sollen sich in den Fahrzeugen hochrangige Vertreter Nordkoreas befunden haben. Aus diplomatischen Kreisen hieß es, zumindest ein hochrangiger offizieller Vertreter aus Nordkorea sei dieser Tage zu Besuch in China. Medienberichten zufolge handelt es sich hier womöglich sogar um den ersten Besuch des Staatschefs von Nordkorea, Kim Jong Un, bei der chinesischen Partei- und Staatsspitze. Solche Berichte beziehen sich auch darauf, dass einerseits Kim Jong Un bisher als Staatschef noch nicht offiziell in China war und dass andererseits demnächst einige historische Gipfeltreffen zwischen den führenden Vertretern Nordkoreas, Südkoreas und der USA bevorstehen sollen. Und schließlich darf auch als Fakt gelten, dass dieser Zug Peking am Dienstag verlassen hat. Auch hier beziehen sich Medienberichte zumindest auf jene hochrangigen Vertreter aus Nordkorea, die in diesem Falle die Heimreise angetreten haben sollten. Und falls es tatsächlich, wie manche Medien berichteten, Kim Jong Un selbst war, der diese Delegation aus Nordkorea anführte, so wäre es sein erster Auslandsbesuch gewesen seit dem Machtantritt im Jahre 2011. China gilt weiterhin als engster Verbündeter Nordkoreas und zugleich als dessen wichtigster Handelspartner.