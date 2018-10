Der diesjährige Medizin-Nobelpreis geht an James Allison und Tasuku Honjo, wie am Montagvormittag in Stockholm bekanntgegeben wurde. Die Wissenschaftler werden dafür ausgezeichnet, dass sie Meilensteine in der Krebstherapie entwickelt haben. Durch ihre Forschung konnten Wege gefunden werden, mit denen Mediziner, sich das Immunsystem der Patienten zunutze machen, um so dann die wuchernden Krebszellen zu attackieren. Der Nobelpreis gilt als die höchste Auszeichnung für Wissenschaftler weltweit. Er ist mit neun Millionen schwedischen Kronen dotiert, was ungefähr 870.000 Euro entspricht.