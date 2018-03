Diese beiden Namen sind im Vereinigten Königreich derzeit in aller Munde - und stehen nun auch auf Tellern, Tassen und Pillendosen. Die Hochzeit von Prinz Harry, eigentlich Henry, und seiner US-amerikanischen Verlobten Meghan Markle lässt die britische Andenken-Produktion auf Hochtouren laufen. In Stoke-on-Trent produziert der Hesteller Halcyon Days in der Hoffnung auf ein geradezu royales Geschäft. Chefin Pamela Harper sieht die wirtschaftliche Bedeutung der königlichen Hochzeit. "Zu derartigen Gelegenheiten können wir sehen, wie wichtig freudige nationale Ereignisse sind, dass sie uns Vorteile bringen. Das gilt für die Tourismusindustrie, Hotels und Restaurants oder für kleinere Unternehmen wie unseres. Für uns stehen Geschenkartikel im Mittelpunkt und die Möglichkeit, mit dem Kauf eines Andenkens, eine Erinnerung an ein schönes nationales Ereignis mit nach hause zu nehmen. Die Hochzeit ist absolut positiv für die Wirtschaft insgesamt." Experten schätzen den Wert der Hochzeit für die britische Wirtschaft auf etwas über einer Milliarde Pfund. Der Anteil von Merchandising-Produkten soll sich auf 50 Millionen Pfund belaufen. Für manche Mitarbeiter bei Halcyon Days ist die Produktion nicht nur eine Menge Arbeit. "Natürlich ist es unser täglich Brot, aber uns allen ist schon klar, dass wir hier für die königliche Hochzeit produzieren und ja, wir sind ziemlich stolz darauf." Die Hochzeit soll am 19. Mai auf Schloss Windsor stattfinden. Bis dahin zumindest wird sich in den Werkstätten der britischen Andenkenindustrie alles um Harry und Meghan drehen.