Es ist ein Massentod am Strand von Stewart Island, rund 30 Kilometer vor der Südinsel Neuseelands. Mehr als 140 Grindwale wurden hier am Wochenende angeschwemmt. Als Mitarbeiter der Naturschutzbehörden an dem einsamen Strand eintrafen, war die Hälfte der Tiere bereits verendet. Die übrigen Meeressäuger waren in so schlechter Verfassung, dass die Beamten beschlossen, sie zu töten. Neuseeland verzeichnet pro Jahr die meisten Walstrandungen der Welt. Die genaue Ursache ist nicht klar.