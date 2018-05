Sie waren laut und sie waren viele. Am Donnerstag gingen in München nach Schätzungen der Polizei rund 30.000 Teilnehmer auf die Straße, um gegen das neue Polizeiaufgabengesetz des Freistaates Bayern zu demonstrieren. Mit dem Gesetz, das zuletzt noch einmal ergänzt wurde, will Bayern die Befugnisse der Polizei massiv ausweiten. Bei den Kritikern ist besonders der Begriff der „drohenden Gefahr" umstritten, durch den die Polizei früher präventiv tätig werden und etwa Computer oder Telefone überwachen kann. Die Kritiker des Gesetzes sehen die Bürgerrechte in Gefahr: "Da gibt es keine Seelenlage, sondern da gibt es rationale Gründe die dagegen stehen. Ein derartiges Gesetz, was derartige Freiheiten schafft, die sonst nur von einem Richter belegt waren kann man nicht akzeptieren als Bürger." "Ja, ich fürchte, dass Bayern immer mehr zu einem Polizeistaat verkommt, und dass die Bürgerrechte drunter leiden. Also, ohne Berechtigung auf unbegrenzte Zeit in Gewahrsam genommen zu werden, das finde ich ein Unding. Das hat man in den schlimmsten Polizeistaaten nicht und das ausgerechnet in Bayern - bin ich dagegen." Aufgrund der massiven Kritik hatte die CSU-Fraktion Ende April einige der umstrittenen Neuerungen entschärft - so soll etwa die intelligente Videoüberwachung nun keine Gesichtserkennung mehr umfassen. Nach Angaben der Münchner Polizei verlief die Demonstration ohne Ausschreitungen und Zwischenfälle.