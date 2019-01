Reisende an deutschen Flughäfen müssen vorerst keine weiteren Behinderungen durch Streiks des Sicherheitspersonals befürchten. Die Gewerkschaft Verdi und die Arbeitgeber einigten sich in der Nacht zum Donnerstag auf Lohnerhöhungen für die rund 23.000 Beschäftigten der Branche. Für die nächsten drei Jahre seien Erhöhungen von jährlich 3,5 bis rund 9,8 Prozent vorgesehen. Verdi hatte mit Warnstreiks an den großen Flughäfen Mitte Januar große Teile des Luftverkehrs in Deutschland lahmgelegt, um für den ersten bundesweiten Tarifvertrag der Branche Druck zu machen. So waren am 15. Januar wegen der Ausstände am größten deutschen Flughafen Frankfurt und sieben weiteren Airports Hunderte Flüge ausgefallen. Zig Tausende Passagiere mussten umbuchen oder von anderen Flughäfen starten. Ute Kittel vom Verdi-Bundesvorstand: "Das war ein hartes Ringen um Kompromisse. Es war, an Komplexität ließ es nichts vermissen. Es ist uns aber im wesentlichen gelungen auch tatsächlich für die großen Beschäftigtengruppen tragfähige und gute Ergebnisse zu erzielen. So werden die Beschäftigten der Personenkontrolle in einem Zeitraum über drei Jahre €19,01 Stundenlohn erreichen." Die Anpassung zwischen Ost und West und allen Bundesländern soll demnach innerhalb von drei Jahren gelingen, so Verdi. Die Gewerkschaft hatte für die verschiedenen Beschäftigtengruppen einen einheitlichen Stundenlohn von 20 Euro gefordert. Bislang variierten die Löhne für die Mitarbeiter in der Passagier-, Fracht-, Personal- und Warenkontrolle je nach Bundesland und Tätigkeit zwischen 11,30 Euro und 17,16 Euro.