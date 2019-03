Gemeinsam und bei einem Pläuschchen warten sie am Dienstag vor dem Élysée-Palast auf den Gast aus China. Um nichts Geringeres als den multilateralen Ansatz im politischen Austausch ging es bei dem Treffen zwischen Frankreichs Präsident Emmanuel Macron, Bundeskanzlerin Angela Merkel und EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker mit dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping. Heraus kam, dass die EU und China die internationalen Institutionen reformieren und enger zusammenarbeiten wollen. Alle vier Gesprächsteilnehmer bekannten sich etwa zu einer Reform der Welthandelsorganisation und dem Pariser Klimaschutzabkommen. In Abgrenzung von US-Präsident Donald Trump betonten sowohl Xi als auch Merkel, dass man in der internationalen Zusammenarbeit immer Lösungen finden müsse, von denen alle profitierten. Juncker sagte, er hoffe, dass man beim EU-China-Gipfel am 9. April beim geplanten Investitionsschutzabkommen und der Marktöffnung in China für EU-Firmen weiterkommen werde. Xi versprach seinerseits eine weitere Marktöffnung seines Landes.