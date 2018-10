Mehrere Explosionen haben ein Munitionslager in der Ukraine erschüttert. Bei den Vorfällen in der Nacht zu Dienstag wurde nach offiziellen Angaben keiner verletzt. Rund zwölf Tausend Menschen mussten in der Region evakuiert werden. Eine Anwohnerin, deren Haus beschädigt wurde, erzählt von den Vorkommnissen in der Nacht: "Es fing um drei Uhr morgens an. Es rumpelte drei Mal, dann wachte ich auf und lief zu meiner Familie, um sie aufzuwecken. Wir schlichen uns in den Keller, nahmen Dokumente, Papiere, Alles, was wir konnten - Decken, Kissen - und blieben im Keller." Mehrere Häuser wurden beschädigt, Innenhöfe waren mit Schutt bedeckt. In einem Umkreis von 30 Kilometern wurden alle Straßen sowie der Zugverkehr gesperrt. Für die Versorgung der evakuierten Personen sei laut offiziellen Angaben gesorgt, mit den Aufräumarbeiten haben Behörden bereits begonnen. Eine mögliche Sabotage sei nach Angaben des Verteidigungsministeriums nicht auszuschließen.