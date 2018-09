Bei einem Selbstmordanschlag in der somalischen Hauptstadt Mogadischu sind am Sonntag mehrere Menschen ums Leben gekommen. Der Angreifer sprengte sich nach Polizeiangaben mit seinem Auto vor einem Verwaltungsgebäude in die Luft. Dabei wurde auch eine Koranschule auf der anderen Straßenseite zerstört und mehrere weitere Gebäude wurden beschädigt. Es gab Dutzende Verletzte. Die Schule war zum Zeitpunkt des Anschlags geöffnet, die Kinder befanden sich aber in einer Pause und waren nicht im Gebäude. Eine Augenzeugin berichtet: "Wir waren mitten in unserer üblichen Arbeit, als die Explosion vor unserem Bezirksbüro erfolgte und unser Gebäude zerstörte. Ich versteckte mich unter dem Tisch. Ich konnte eine Menge Schüsse an unserem Tor hören. Und dann rief jemand nach mir, um zu kontrollieren, ob wir in Sicherheit waren. Und als ich herauskam, sah ich viele Menschen verletzt auf dem Boden liegen. Und viele andere waren tot." Zu dem Angriff bekannte sich die Extremistengruppe Al-Schabaab. Somalia wird seit 1991 von Gewalt und Gesetzlosigkeit heimgesucht. Al-Schabaab bekämpft die vom Westen unterstützte Regierung, die auch von Friedenstruppen der Afrikanischen Union geschützt wird.