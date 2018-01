Bei den größten Protesten gegen die iranische Regierung seit Jahren hat es nach tagelangen und landesweiten Demonstrationen offenbar mehr als ein Dutzend Tote gegeben. Inzwischen beklagte auch die Polizei ein Todesopfer. Bei einer Kundgebung in der Stadt Nadschafabad hatte ein Demonstrant nach Behördenangaben mit einem Jagdgewehr auf Beamte gezielt und den Polizisten getötet. Unklar blieb, wann sich der Vorfall ereignet haben soll. Zudem wurde über Angriffe auf Polizeiwachen berichtet. Das Staatsfernsehen zeigte Bilder von Schäden nach den Demonstrationen. In den sozialen Netzwerken kursierten zahlreiche Videos und Fotos, die bei den seit Donnerstag andauernden Protesten entstanden sein sollen. Präsident Hassan Ruhani hatte zwar erklärt, die Regierung dürfe kritisiert werden und die Menschen dürften auch protestieren. Er fügte aber hinzu: "Die Regierung wird keine Toleranz für diejenigen zeigen, die öffentliches Eigentum beschädigen, gegen die öffentliche Ordnung verstoßen und in der Gesellschaft für Unruhe sorgen." Der Innenminister hatte den Demonstranten mit harten Strafen gedroht, sollten sie die Gesetze verletzen. Der Zugang zu Online-Diensten wurde laut Staatsfernsehen eingeschränkt. Es gab Hunderte Festnahmen. Entzündet hatten sich die Proteste an gestiegenen Preisen für Lebensmittel und der hohen Arbeitslosigkeit. Zunehmend wurde allerdings auch scharfe Kritik an der Führung in Teheran laut. Die USA und Israel unterstützten die Proteste der iranischen Bevölkerung. Bundesaußenminister Sigmar Gabriel forderte das Land auf, die Versammlungsfreiheit zu respektieren.