BITTE BEACHTEN SIE - DIESER BEITRAG ENTHÄLT EINSTELLUNGEN, DIE WOMÖGLICH ALS "GRAPHIC" EMPFUNDEN WERDEN KÖNNTEN. Tragisches Unglück in Perú: In einer mutmaßlich illegalen Goldmine hier in der Nähe der Stadt Huamachuco im Norden von Perú sind am Wochenende laut Berichten lokaler Medien mindestens acht Menschen ums Leben gekommen. In einem von ihnen selbst gegrabenen Tunnel sollen die Goldsucher erstickt sein. Der Ermittler Henry Espinoza sagte: O-Ton: "Um die nötigen Ergebnisse zu bekommen, um Gerechtigkeit zu erzielen, muss versucht werden, dass Entschädigungen gezahlt werden für den Tod der Menschen. Dafür brauchen wir die Mitwirkung der Angehörigen, um zu ermitteln, für wen diese Menschen gearbeitet haben. Das ist das erste. Und zweitens: Wir brauchen Autopsien, um die genauen Todesursachen zu erfahren." Der einzige Überlebende der Gruppe von Bergleuten, Cesar Rondo, sagte Medien zufolge, man sei unter Tage auf einmal von Schwindel und Kopfschmerz betroffen gewesen. Er habe sich gerade noch so selbst retten können. Die Mutter eines der Eingeschlossenen sagte: O-Ton: "Wir wollen den Eigentümer sehen. Denn wenn sich der nicht meldet, wissen wir nicht, was wir tun sollen. Er soll mir meinen Sohn wiederbringen. Ich habe um sieben Uhr dewegen angerufen." Es war zunächst unklar, wem die Mine gehört, oder ob es überhaupt einen Eigentümer gibt. In Perú sind illegale Bergwerke ein Problem, wegen schlechter Arbeitsbedingungen, Umweltverschmutzung und nicht zuletzt wegen solcher Todesfälle wie hier.