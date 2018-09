Schwere Zerstörungen am Dienstag in der japanischen Stadt Osaka: Der Typhoon Jebi wütet weiter, laut Medienberichten gab es bisher mindestens sechs Tote. Gebäude wurden beschädigt, Straßen überflutet, Häfen und Flughäfen mussten geschlossen werden. Hier, am Kansai International Airport in der Nähe von Osaka, war ein Tanker im Storm in die Hauptbrücke gedrückt worden, die zum Flughafen führt. Das Hauptterminal wurde zudem überflutet, da Sturmwellen und die Gezeiten-Flut sich gegenseitig verstärkten. Das Personal versuchte, die Wassermassen zu beherrschen, mehr als 2000 Menschen mussten laut Medienberichten hier abgeschnitten vom Rest der Welt ausharren. Der Taifun Jebi gilt es Super-Taifun und ist der jüngste Sturm, der Japan erreichte nach einem Sommer mit sehr vielen klimatischen Extrem-Ereignissen. Hunderte Menschen sind in Japan dabei vor allem durch eine Rekord-Hitze ums Leben gekommen.