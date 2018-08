Bei einem Videospiel-Turnier in einem Einkaufs- und Vergnügungszentrum in Florida hat einer der Teilnehmer nach Behördenangaben mehrere Menschen erschossen und sich anschließend selbst das Leben genommen. Zudem seien bei dem Vorfall am Sonntag in der Stadt Jacksonville mehrere Menschen durch Schüsse verletzt worden, sagte der zuständige Sheriff Mike Williams. Als Täter identifizierte er einen 24-Jährigen aus Baltimore, der in der Stadt gewesen sei, um bei dem Online-Turnier mit dem Football-Spiel "Madden 19" mitzumachen. Zum Motiv äußerte sich der Sheriff nicht. Der Hersteller des Spiels Electronic Arts sprach von einem schrecklichen Vorfall. Die Firma kündigte an, mit den Behörden zusammenzuarbeiten, um die Fakten zu klären.