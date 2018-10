Bei schweren Überschwemmungen sind laut eines Berichts der Nachrichtenagentur Interfax in Russland mehrere Personen gestorben. Mindestens eine weitere Person würde noch vermisst. Starke Niederschläge in der Küstenstadt Tuapse am Schwarzen Meer hätten die Überflutungen verursacht, hieß es weiter in der Meldung. Der Hafen Sochis sei zeitweise von der umliegenden Region abgeschnitten gewesen, da wichtige Brücken kollabiert seien, und der Zugverkehr ausgefallen sei. Viele Menschen wurden wie diese ältere Frau von den Überschwemmungen überrascht: "Es war schwierig rauszukommen, wir sind durch hüfthohe Wasser gewatet, mussten aber dann dort stoppen, wir kamen nicht weiter. Und nach Hilfe konnte ich auch nicht rufen." Am Freitag begannen laut dem zuständigen Ministerium für Katastrophenschutz die Aufräumarbeiten, nachdem die Regenfälle schwächer wurden, und sich das Hochwasser zurückzog.