Melania Trump plaudert aus dem Nähkästchen. Bei einer Veranstaltung in Las Vegas gab die First Lady am Dienstag Einblicke in ihr Leben im Weißen Haus. Ihre Tage seien ziemlich vollgepackt, sagt die Präsidentengattin. "Ich habe in meinem Büro im Ostflügel ein Team von 12 Leuten und wir arbeiten sehr hart, sehr detailversessen. Dazu habe ich noch etwa 100 Mitarbeiter im Haus zu beaufsichtigen und ich arbeite eng mit dem Historik-Verband des Weißen Hauses zusammen, um sicherzustellen, dass es stets in einem wunderschönen und perfekten Zustand ist." Den Moderator interessiert aber vor allem, was passiert, was Melania denn für ihre Familie kochen würde, falls alle helfenden Hände einmal frei haben sollten? "Ich hab' das bis jetzt noch nicht gemacht, ehrlich gesagt. Es gibt immer ein paar Snacks, die ich meinem Sohn machen kann, wenn er aus der Schule kommt. Aber ich habe wirklich keine Zeit und die Leute im Weißen Haus machen so einen tollen Job. Das sind echte Profis und ich möchte sie behalten." "Und was würde sich die Familie als Lieblingsessen aussuchen? Auflauf oder McDonalds?" "Vielleicht Spaghetti?"