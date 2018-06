Heftige Diskussionen rund um ein Kleidungsstück. Natürlich ist es nicht irgendein Kleidungsstück und natürlich nicht irgendeine Trägerin. Es war nämlich First Lady, Melania Trump, die bei ihrem Besuch am Donnerstag in Texas an der Grenze zu Mexiko zuvor ein Heim für Flüchtlingskinder besucht hatte. Ein Tag nachdem ihr Gatte, US-Präsident Donald Trump, per Dekret die Familientrennung von illegalen Einwanderen nach starker Kritik im In- und Ausland, aufgehoben hatte. Melania trug bei ihrem Abflug und bei ihrer Rückkehr eine olivgrüne Jacke, auf dem Rücken war folgender Schriftzug zu lesen: "I really don't care - do u?" Übersetzt etwa: "Es ist mir wirklich egal - und euch?" Doch die Frage war: Was will die First Lady damit sagen? - Sie selbst äußerte sich bisher nicht dazu. Aber ihre Sprecherin Stephanie Grisham betonte rasch, dass das keine versteckte Botschaft gewesen sei. Während Donald Trump kurz darauf per Twitter widersprach. Er schrieb: Mit dem Spruch habe sich Melania auf die "Fake News"-Medien bezogen. Melania habe verstanden, wie unaufrichtig die seien, und es sei ihr inzwischen wirklich egal.