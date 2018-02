Fahrer Valterri Bottas ließ am Donnerstag den Motor ordentlich aufheulen, bei der Präsentation des neuen Mercedes-Silberpfeils in Silverstone. Der Bolide für die neue Saison ist eine Weiterentwicklung des Renn-Autos aus dem vergangenen Jahr, mit dem Lewis Hamilton immerhin Weltmeister geworden ist. Auffälligste Veränderung ist der Cockpitschutz Halo. Die Vorrichtung, die an jedem Formel-1-Wagen Pflicht ist, soll die Fahrer vor umher fliegenden Teilen schützen und bei Unfällen vor Schlimmeren bewahren. Eigentlich eine gute Sache, meint der Formel 1-Chef bei Mercedes, Toto Wolff. Wenn es nicht so schlecht aussehen würde: "Ich bin von der ganzen Sache nicht beeindruckt. Und wenn man mir eine Kettensäge geben würde, würde ich es abnehmen. Wir müssen uns um die Sicherheit der Fahrer kümmern. Aber das, was wir gebaut haben, ist ästhetisch nicht ansprechend. Wir müssen da ran und eine Lösung finden, die einfach besser aussieht." Abgesehen von der Optik ist das neue Auto aber sehr stabil. Nach Angaben von Mercedes wurde das Design des Chassis so verstärkt, dass es ungefähr das Gewicht eine Doppeldecker-Busses aushält. Wie bei allen Formel 1-Autos fehlt an dem Wagen die Heckfinne, die sogenannte Haifischflosse. Die ist mittlerweile verboten. Lewis Hamilton ist mit seinem neuen Auto zufrieden. Das gilt auch für den Cockpitschutz: "Ernsthaft, ich glaube, dass das Team einen großartigen Job gemacht hat und es so gut aussieht, wie es aussehen kann. Es ist eine Tatsache, dass wir wussten, dass es irgendwann kommen wird. Jetzt beginnt die Saison erst, nach ein paar Rennen werden wir vergessen, dass es überhaupt da ist." Die neue Saison mit 21 Rennen beginnt am 25. März im australischen Melbourne. Dann werden Mercedes und Lewis Hamilton die Gejagten sein.