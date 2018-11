HINWEIS: Sie erhalten diesen Beitrag ohne Sprechertext. O-TON BUNDESKANZLERIN ANGELA MERKEL (CDU) Es ist tragisch, dass Großbritannien die EU nach 45 Jahren verlässt. Aber wir haben das Votum der britischen Bevölkerung natürlich zu respektieren. Und vor diesem Hintergrund ist es gut, dass wir eine Einigung auf ein Austrittsabkommen und auf eine politische Erklärung zu den zukünftigen Beziehungen mit Großbritannien haben, so dass wir sagen können, dass aus der Perspektive der 27 Mitgliedsstaaten jetzt eine Grundlage für eine geordnete Trennung und den Aufbau zukünftiger Beziehungen da ist." - "Insoweit liegt noch sehr viel Arbeit vor uns, es liegt natürlich jetzt auch die Aufgabe vor dem britischen Parlament, sich zu diesem Abkommen zu verhalten, aber ich glaube, es ist sozusagen ein diplomatisches Kunststück gelungen. Ich will das ausdrücklich so sagen." - "Und das alles in einem Geist, der zwar harte Verhandlungen impliziert, aber immer auch im Blick hat das Wohl des Anderen das Gelingen für den Anderen und nur so war das Ganze möglich und deshalb sind die Gefühle zwiespältig. Trauer, aber auf der anderen Seite auch eine gewisse Erleichterung, dass wir bis zu diesem Punkt gekommen sind."