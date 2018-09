(HINWEIS: DIESER BEITRAG IST OHNE SPRECHERTEXT.) Bundeskanzlerin Angela Merkel fasst am Montagabend in Meseberg noch mal die Sicht der Regierung auf die jüngsten Ereignisse in Chemnitz zusammen: "Also, der Sprecher der Bundesregierung hat ja gestern bereits für die gesamte Bundesregierung auf zwei Sachverhalte hingewiesen: Erstens. Es ist in der Nacht vom Samstag zum Sonntag ein Mensch umgekommen, getötet worden. Glücklicherweise sind jetzt Tatverdächtige auch schon festgenommen worden. Und das ist ein schreckliches Ereignis gewesen. Und unser Mitgefühl gilt, und auch mein Mitgefühl, gilt natürlich auch den Angehörigen des Opfers. Zweitens. Was wir danach gesehen haben, ist etwas was im Rechtsstaat keinen Platz hat. Wir haben Videoaufnahmen darüber dass es Hetzjagden gab, dass es Zusammenrottungen gab, dass es Hass auf der Straße gab. Und das hat mit unserem Rechtsstaat nichts zu tun. Das kann ich nur einmal bekräftigen. Aber auch das ist gestern im Namen der Bundesregierung gesagt worden. Und es darf auf keinem Platz und auf keiner Straße zu solchen Ausschreitungen kommen. Die Polizei hat dort natürlich alles unternommen, um die Dinge vernünftig zu Ende zu bringen, noch mehr Gewalt zu verhindern. Aber ich finde es gut und wichtig, dass der Bundesinnenminister Horst Seehofer heute auch deutlich gemacht hat, sollte der Freistaat Sachsen Hilfe benötigen, um Recht und Ordnung aufrechtzuerhalten und die Gesetze einzuhalten, dann steht der Bund bereit, Sachsen auch in dieser Frage zu unterstützen, damit wir den Rechtsstaat auch in vollem Umfang durchsetzen können."