Bundeskanzlerin Angela Merkel hat eine Mitverantwortung der Bundesregierung für schlechte Umfragewerte der CDU in Hessen und der CSU in Bayern eingeräumt. Merkel sagte das am Samstag in Kiel auf dem Deutschlandtag der Jungen Union mit Blick auf den Streit zwischen CDU, CSU und SPD über die Flüchtlingspolitik und die Entlassung des Präsidenten des Verfassungsschutzes, Hans-Georg Maaßen. Die Kanzlerin zeigte sich enttäuscht über die Arbeit der großen Koalition aus Union und SPD. "Die Wählerinnen und Wähler goutieren es nicht, das sehen wir an den Umfragen. Wenn wir miteinander streiten und sie noch nicht einmal die Inhalte verstehen. Ich glaube, sie goutieren es schon, wenn wir um eine Sache ringen, aber wir müssen dann uns auch verständlich machen. Und deshalb muss die große Koalition das, was sie an Projekten anpackt, und wir haben schon eine ganze Reihe angepackt, besser darstellen und das heißt, nicht sich miteinander beschäftigen." Merkel forderte vor den Landtagswahlen in Bayern und in Hessen im Oktober Geschlossenheit der Union ein. Bei den Wahlen müssen CDU, CSU und auch SPD laut Umfragen mit starken Verlusten rechnen.