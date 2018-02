Hinweis: Dieser Beitrag wird ohne Sprechertext gesendet. O-Ton Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU): "Und jetzt wird viel geklagt, dass wir das Finanzministerium nicht mehr besetzen. Und das verstehe ich auch. Aber ich bin schon ein bisschen verwundert, dass nach Jahren, in denen ich immer gehört habe unsere wirtschaftliche Kompetenz ist nicht mehr so gut, wir müssen endlich mal wieder das Wirtschaftsministerium besetzen. Das Wirtschaftsministerium, das ein Mittelstandsministerium ist, ein Handelsministerium ist, ein Bürokratieabbauministerium ist, dass das plötzlich nichts mehr zählt. Wir als Christdemokraten werden aus dem Wirtschaftsministerium wieder eine Stätte machen in der man stolz auf Ludwig Erhard ist und sagt, den brauchen wir auch im 21. Jahrhundert. SCHNITT. Und die Union trägt die Verantwortung in einer möglichen neuen Regierung für alles, wo es um Investitionen geht. Ob das Investitionen im ländlichen Raum ist, ob das Investitionen in den Wohnungsbau sind, ob das Investitionen in die Straße ist, Investitionen in die Digitalisierung, Investitionen in die Forschung und in die Bildung. Alles von Unionsministern besetzt. Und darauf können wir stolz sein. Und wer aus einer solchen Besetzung in einer Bundesregierung nichts macht, der hat dann die Aufgabe auch nicht richtig verstanden. Davon bin ich zutiefst überzeugt. SCHNITT. Und wir auf der Bundesebene wollen dazu beitragen, dass dieser Erfolg auch in Zukunft ein Erfolg wird. Und dass da, wo es heute noch nicht gut ist, es in Zukunft besser wird. Ich bin überzeugt, wir schaffen das. Herzlichen Dank."