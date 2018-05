HINWEIS: DIESEN BEITRAG ERHALTEN SIE OHNE SPRECHERTEXT. O-TON BUNDESKANZLERIN ANGELA MERKEL (CDU): "Das ist ja auch unsere Haltung, dass dieser Vertrag nicht gekündigt wird. Und dass wir aber sehen, dass es mit dem Iran noch weitere Probleme natürlich gibt, sowohl was den politischen Einfluss in Syrien anbelangt, was das ballistische Raketenprogramm anbelangt und was auch die Frage: Was passiert denn nach Auslaufen von Teilen von diesem Abkommen. Darüber sollte man zusätzlich sprechen. Das ist, glaube ich, auch eine gemeinsame - weitgehend gemeinsame Position - in der Europäischen Union. Und dahingehend werden wir auch unsere Argumentation fortsetzen. Also Erhaltung des GCPOA plus Erweiterung des Verhandlungsrahmens. Und wir glauben, dass es sehr wichtig ist, dass auch die Informationen, die aus Israel kamen, sehr schnell der IAEA zur Verfügung gestellt werden, damit dort eine Prüfung vorgenommen werden kann. Denn das ist genau die Stelle, an der auch die Kontrollen und Inspektionen stattfinden."