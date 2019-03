HINWEIS: Dieser Beitrag wird ohne Sprechertext gesendet. O-Ton Bundeskanzlerin Angela Merkel: "Die Europawahl darf nicht anfechtbar sein. Und wenn nicht, dann können wir die Frist nur bis zum 12. April verlängern, denn dann muss Großbritannien uns sagen, wie sie weiter vorgehen wollen. Der 11. April, dieses Datum ergibt sich daraus, dass bis dahin in Großbritannien entschieden haben muss, ob eine Europawahl in Großbritannien stattfindet oder nicht. Und daraus ergibt sich dieses Datum. Wir haben dann also Klarheit darüber, ob die Teilnahme an der Europawahl gegeben ist oder nicht. Das heißt, wir werden jetzt sehen, was das britische Parlament entscheidet und haben somit einen ungeregelten Austritt am 29. März erst einmal verhindert. Aber es handelt sich hier um relativ kurze Fristen, so dass jetzt Großbritannien natürlich noch einmal deutlich machen muss, welchen Weg es dann weiter gehen will. Wir haben noch einmal deutlich gemacht gestern, auch in Anwesenheit von Theresa May, dass wir an diesen Dokumenten nichts ändern werden, auch nicht in den nächsten Tagen."