HINWEIS: Dieser Beitrag wird ohne Sprechertext gesendet. O-Ton Angela Merkel (CDU), Bundeskanzlerin: "Wir haben vieles, was uns eint. Deutschland und die Türkei haben seit Jahrzehnten sehr enge Beziehungen. Wir sind Verbündete in der Nato. Und wir haben auch eine ganze Reihe bedeutsamer, gemeinsamer Interessen. Wenn ich an das Thema der Bekämpfung des Terrorismus denke, wenn ich an die Lage in Syrien denke oder wenn ich an das Thema der Migration denke. SCHNITT. Und deshalb haben wir natürlich auch darüber gesprochen - und das ist ja auch niemandem verborgen geblieben -, dass ist in unserem Verhältnis gerade in den letzten Jahren auch tiefgreifende Differenzen gab und es sie heute auch noch gibt. Das hängt im Wesentlichen mit den Fragen der Rechtsstaatlichkeit zusammen, mit Fragen der Pressefreiheit. Und wir sind froh, dass einige konkrete Fälle auch gelöst werden konnten, dass einige Menschen frei sind. Aber wir haben nach wie vor einige Staatsbürger, deutsche Staatsbürger, in Haft. Und ich werde und habe darauf gedrängt, aber werde das auch weiter tun, dass auch diese Fälle zügig und möglichst schnell gelöst werden können. SCHNITT. Insgesamt kann man also sagen, es gibt auf der einen Seite ein gemeinsames strategisches Interesse an guten Beziehungen, und auch von deutscher Seite ein Interesse, diese Beziehungen zu entwickeln. Es gibt auf der anderen Seite aber gerade in allen Fragen, wie sieht eine demokratische, freie, offene Gesellschaft aus, auch tiefgreifende Missverständnisse die sich - nicht Missverständnisse, sondern unterschiedliche Auffassungen, manchmal vielleicht auch Missverständnisse - aber vor allen Dingen auch Differenzen, die sich nicht nur daran zeigen, dass wir einige Staatsbürger in Haft haben mit deutscher Staatsbürgerschaft, sondern die darüber auch hinausgehen. Und meiner Meinung nach ist deshalb dieser Besuch, hat dieser Besuch auch deshalb so von Bedeutung, weil wir Differenzen nur in Gesprächen miteinander klären können. Wer nicht miteinander spricht, wird auch keine gemeinsamen Positionen finden. Manchmal dauert das lang. Aber ich bekenne mich zu solchen Gesprächen. Und deshalb freue ich mich, dass wir heute die Gelegenheit hatten und freue mich auch auf das Treffen morgen."