HINWEIS: Dieser Beitrag wird ohne Sprechertext gesendet. O-Ton Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU): "Ich glaube und das haben meine Gespräche mit der Sozialdemokratie ergeben, dass das, was wichtig ist für die SPD - und das ist ja auch nachvollziehbar- die Frage ist, ob wir uns weiter als CDU dem Koalitionsvertrag verpflichtet fühlen. Das haben wir gestern diskutiert im Bundesvorstand und dazu gab es eine einhellige Zustimmung. Oder es hat sich jedenfalls niemand dagegen ausgesprochen. Das heißt, es gibt die gemeinsame Überzeugung, dass wir auf der Basis des Koalitionsvertrages die Bundesregierung weiterführen werden. Und das ist, glaube ich eine Botschaft, die wichtig ist aber die eben auch Sorgen jedenfalls kleiner machen kann. SCHNITT. Also, ich glaube, wir brauchen heute jetzt keine Spekulationen über noch nicht stattgefundene Gewählte machen. Mein Verhältnis zu Friedrich Merz war immer so, dass wir uns als zwei Politikbegeisterte ausgetauscht haben. Auch da, wo wir zusammengearbeitet haben, immer Lösungen gefunden haben. Natürlich sind wir nicht immer einer Meinung gewesen. Aber das passiert selten, dass man mit jemandem immer einer Meinung ist. Und insofern habe ich keinen Zweifel daran, dass, wenn es sich ergibt, ich auch mit Friedrich Merz wie mit jedem anderen Kandidaten oder Kandidatin gut zusammenarbeiten kann."