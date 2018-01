Am Freitag konnte man die amtierende Bundeskanzlerin Angela Merkel nach einer langen Pause mal wieder bei einem Auslandsbesuch beobachten. Die Reise führte nach Frankreich zu Präsident Emmanuel Macron. Beide Regierungschefs wollen bei der EU-Reform aufs Tempo drücken. Bis März wolle man Vorstellungen zur Stärkung der EU vorlegen, sagte Merkel am Freitag bei einem Besuch in Paris. "Deutschland und Frankreich können und sollten dabei in vielen Fragen vorangehen." Sowohl die Kanzlerin als auch der Präsident nannten die Außen-, Entwicklungs-, Verteidigungs-, Wissenschafts-, Migrations- und Klimaschutzpolitik als Beispiele, wo die EU stärker gemeinsam agieren müsse. Merkel betonte, dass die Euro-Zone Avantgarde sein müsse, wenn es um die Wettbewerbsfähigkeit ginge. Beide spielten Differenzen über einzelne Punkte wie ein eigenes Euro-Zonen-Budget herunter. Ausgangspunkt sei die Suche nach Gemeinsamkeiten, nicht Differenzen, betonte der französische Präsident. Anlass des Treffens in Paris am Freitag war die Vorbereitung des 55. Jahrestages des bilateralen Élysée-Freundschafts vertrages am 22. Januar.