(HINWEIS: DIESER BEITRAG IST OHNE SPRECHERTEXT.) Bundeskanzlerin Angela Merkel zu Besuch in Kiew: "Wir haben eine enge Zusammenarbeit im Bereich des Minsker Formats. Und das ist auf der einen Seite natürlich ernüchternd, wenn wir uns anschauen, was geschafft wurde. Denn es ist nach wie vor leider so, dass wir keinen stabilen Waffenstillstand haben. Im Gegenteil. Es sterben immer wieder Soldaten an der Kontaktlinie. Deshalb müssen alle Anstrengungen weiter vorangebracht werden vor allen Dingen auch in diesen drei Zonen. Auch darüber haben wir heute gesprochen. Wir arbeiten gemeinsam daran, eine UN-Mission zu bekommen, die dann auch zur weiteren Befriedung gelten kann. Wir sehen sehr kritisch die Wahlen, die da jetzt durchgeführt werden, in Donezk und Lugansk. Sie entsprechen nicht dem Inhalt des Minsker Abkommens." // "Denn wir haben nichts anderes als den Minsker Prozess. Und deshalb ist es ganz wichtig, dass die Ukraine, auch wenn es zum Teil schwer ist, diese Verpflichtungen erfüllt. Und Deutschland wird auch weiter an der Seite der Ukraine stehen, um sie hier zu unterstützen. Denn ich wiederhole es noch einmal: die territoriale Integrität der Ukraine ist essenziell."