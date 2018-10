Ab 2019 droht den Fahrern älterer Dieselautos in Frankfurt ein großflächiges Fahrverbot. Nach einem Urteil des Verwaltungsgerichts Wiesbaden könnten zunächst Euro-4-Diesel sowie Benziner der Schadstoffklassen 1 und 2 betroffen sein, später auch Euro-5-Diesel. Mit einer tatsächlichen Umsetzung eines Fahrverbots rechnet Bundeskanzlerin Angela Merkel in Frankfurt indes nicht. Die Bundesregierung habe für Städte mit nur einer geringen Überschreitung der Stickoxid-Grenzwerte ein so umfangreiches Maßnahmenpaket zur Reduzierung der Emissionen vorgelegt, dass ein Fahrverbot nicht verhältnismäßig sei, sagte die CDU-Chefin am Sonntagabend in Berlin. "Besonders wichtig, und das gilt für den Großraum Frankfurt genauso wie für den Großraum Berlin zum Beispiel, aber hier ist Frankfurt im Zentrum, ist natürlich, dass wir glauben, dass in der Regel Fahrverbote nicht verhältnismäßig sind, wenn es sich um Grenzwertüberschreitungen von geringerem Umfang - also bis zu 50 Mikrogramm pro Kubikmeter handelt." "So dass wir davon ausgehen, dass auch finanzielle Belastungen vermieden werden können. Das ist ja der Inhalt, und deshalb gehe ich davon aus, dass man das für Frankfurt vermeiden kann, ja." Auch Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier geht nicht davon aus, dass das angeordnete Fahrverbot kommt. "Wir wollen die Grenzwerte einhalten, wir wollen die Fahrverbote vermeiden und wir wollen dass die Diesel-Fahrer keinen Schaden haben. Und an dem Dreiklang halte ich fest." Das angeordnete Fahrverbot für Frankfurt gilt als sensibles Wahlkampfthema gerade für Zehntausende Pendler und Diesel-Besitzer im Großraum Frankfurt.