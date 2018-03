(HINWEIS: DIESER BEITRAG IST OHNE SPRECHERTEXT) Bundeskanzlerin Angela Merkel beim Antrittsbesuch am Montag in Warschau: "Und da müssen wir an einigen Stellen besser werden. Aber wenn ich einmal an die strukturierte Zusammenarbeit in der Verteidigungspolitik denke. Dann ist das so, dass wir Jahrzehnte das nicht geschafft haben. Und jetzt, angesichts neuer Herausforderungen, neuer Bedrohungen, glaube ich hier eine gute gemeinsame Politik entwickeln zu können. Wir können eine gute gemeinsame Politik gegenüber Afrika entwickeln. Wir müssen gegenüber Russland eine gemeinsame Politik entwickeln auch gegenüber China. Und das wird eher wichtiger. Also, wir werden in der Europawahl für ein starkes und einheitliches Europa eintreten."