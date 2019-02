(HINWEIS: DIESER BEITRAG IST OHNE SPRECHERTEXT.) Bundeskanzlerin Angela Merkel auf der Sicherheitskonferenz in München: "Wir leben in einem Zeitalter, in dem die Spuren des Menschen so tief in die Erde eindringen, dass auch nachfolgende Generationen dieses als ein ganzes Zeitalter, das vom Menschen geschaffen wurde, sehen werden. Das sind Spuren von Kernwaffentests, des Bevölkerungswachstums, der Klimaveränderung, der Rohstoffausbeutung, der Mikroplastik in den Ozeanen. Und das sind nur einige wenige Stichworte, von dem, was wir heutzutage tun. Und all das hat Auswirkungen auf die globale Sicherheit." // "Und für uns, die Europäer, wenn ich das so sagen darf in diesem Jahr, die wirklich schlechte Nachricht: der Kündigung des INF-Vertrages. Nach Jahrzehnte, nach jahrelangem muss man nicht Jahrzehnte, aber jahrelangen Verletzungen durch Russland dieser Vertragsbedingungen ist diese Kündigung unabwendbar gewesen. Wir haben sie alle mitgetragen als Europäer. Trotzdem ist es normal, das sage ich unseren amerikanischen Kollegen, eine ganz interessante Konstellation. Ein Vertrag, der im Grunde für Europa gefunden wurde, ein Abrüstungsvertrag der unsere Sicherheit betrifft, wird dann von den Vereinigten Staaten von Amerika und Russland in der Rechtsnachfolge der Sowjetunion gekündigt. Und wir sitzen da und werden natürlich mit unseren elementaren Interessen auch alles versuchen, um weitere Abrüstungsschritte möglich zu machen."