Künstliche Intelligenz (KI) gilt als eine Technologie, die in den kommenden Jahren maßgeblich darüber entscheidet, welche Wirtschaftsnation künftig die Nase vorn hat. Um den Anschluss an die USA und China nicht zu verlieren, will die Bundesregierung KI stärker fördern. Auf dem Digitalgipfel in Nürnberg am Dienstag werden Maßnahmen vorgestellt, mit denen die Strategie umgesetzt werden soll. Auf dem Digitalgipfel in Nürnberg geht es darum, wie Deutschland es schaffen kann den Anschluss im Bereich Künstliche Intelligenz nicht zu verpassen. Industrivertretern Kanzlerin Angela Merkel sagte, Vertreter der Politik, Wirtschaft und Industrie würden auf zahlreichen Plattformen gemeinsam an diesem Ziel arbeiten. Eine Zusammenarbeit - "...die sehr deutlich macht, dass wir alle uns sozusagen in einer Sphäre befinden, in der wir uns noch nicht so gut auskennen. Ich habe früher dazu mal "Neuland" gesagt, das hat mir großen Shitstorm eingebracht. Deshalb will ich das jetzt nicht einfach wiederholen. Jedenfalls ist es aber in gewisser Weise noch nicht durchschrittenes Terrain." Merkel betonte bei ihrem Besuch auch den Einfluss, den Digitalisierung und Künstliche Intelligenz auf die Arbeitswelt haben könne. "Das muss sozusagen eine Erfolgsgeschichte werden, wie die soziale Marktwirtschaft es im Grunde auch war. Wohlstand für alle, das muss auch die Zukunftsmelodie sein in dem Zeitalter der Digitalisierung." Zu den geplanten Maßnahmen gehören etwa die Verdopplung der Haushaltsmittel für Existenzgründungen, KI-Trainer für den Mittelstandt und ein runder Tisch von Datenschützern und Wirtschaftsverbänden.