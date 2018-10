(HINWEIS: DIESER BEITRAG IST OHNE SPRECHERTEXT.) Bundeskanzlerin Angela Merkel am Donnerstag in Fulda auf einer Wahlkampfveranstaltung der CDU: "Es ist so unglaublich ärgerlich, dass die deutsche Automobilindustrie so viel Vertrauen verspielt hat, weil das ein so wichtiger Wirtschaftszweig ist und weil man natürlich in China und überall sich das genau anguckt. Da spricht nicht jeder drüber. Aber das ist natürlich schlecht für uns. Und deshalb muss die Automobilindustrie endlich auch die Lehren daraus ziehen und überzeugend sagen, das, was wir an Schaden angerichtet haben, das wollen wir auch wieder gutmachen, damit unsere Produkte weltweit auch wieder vernünftig dastehen." // "Und deshalb kommt es auf jede Stimme an. Selbst vor fünf Jahren war die Gefahr von Rot-Rot-Grün nicht ganz gebannt. Und diesmal ist es keine Erzählung aus einem Märchen. Sondern es ist am Sonntag eine Möglichkeit, die wir verhindern müssen. Und deshalb kommt es auf jede Stimme an."