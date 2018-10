HINWEIS: Dieser Beitrag geht Ihnen ohne Sprechertext zu. O-TON BUNDESKANZLERIN ANGELA MERKEL (CDU) "Und wenn wir ganz ehrlich sind, die Christlich-Demokratische Union, und das zeigt zeigt sich auch in Berlin, gemeinsam auch mit der CSU: Wir waren doch viel zu viel mit uns selbst beschäftigt. Ich meine das Wahlergebnis der Bundestagswahl war enttäuschend. Ich sage das ausdrücklich. Und es hat uns mit der AfD eine Partei in Deutschen Bundestag gebracht, mit der sich auseinanderzusetzen von uns viel Kraft und auch viel Intellekt erfordert. Ja." "Aber, liebe Freunde, wenn wir uns für den Rest des Jahrzehnts jetzt damit beschäftigen wollen was 2015 vielleicht so oder so gelaufen wäre und damit die ganze Zeit verplempern und nicht mehr in die Zukunft schauen können, dann werden wir den Charakter als Volkspartei verlieren. Und deshalb fordere ich dass wir uns jetzt um die Zukunft kümmern."