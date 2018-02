HINWEIS: Dieser Beitrag wird ohne Sprechertext gesendet. O-Ton Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU): "Italien Frankreich und Deutschland haben von Beginn an sehr stark auf eine Partnerschaft mit diesen Ländern gesetzt. Einmal, um die Sicherheit zu gewährleisten. Und hier haben wir heute einen entscheidenden Fortschritt gemacht. Denn die Eingreiftruppe, die die terroristische Bekämpfung übernimmt, ist jetzt im Aufbau begriffen. Und die Finanzierung nimmt auch Gestalt an. Deutschland beteiligt sich daran. Und wir sind dabei, die illegale Migration zu bekämpfen. Und das erfordert Sicherheit. Das erfordert aber auch Entwicklung für die entsprechenden Regionen. Deutschland hat deshalb die Schwerpunkte der Entwicklungszusammenarbeit neu geordnet. Und wir werden zwischen 2017 und 2020 allein 1,7 Milliarden Euro für die G5-Sahelstaaten und ihre Entwicklung ausgeben. Wir sehen erste Erfolge im Kampf gegen illegale Migration. Und wir können die illegale Migration nicht erst in Lybien bekämpfen, wo wir uns auch engagieren, sondern wir müssen auch in den G5-Sahelstaaten Mali, Niger, Tschad, Mauretanien und Burkina Faso agieren. Ein wichtiges Signal heute, dass so viele unserer Kollegen dabei waren. Ganz Europa ist jetzt engagiert. Und ich glaube, das wird seine Wirkung zeigen. Aber es ist auch noch sehr sehr viel zu tun."