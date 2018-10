(HINWEIS: DIESER BEITRAG IST OHNE SPRECHERTEXT.) Bundeskanzlerin Angela Merkel am Freitag während ihres Besuchs in Prag: "Und was die Türkei anbelangt, so werde ich am Morgen dem Präsidenten Erdogan treffen, in Istanbul und natürlich auch über diesen Fall sprechen. Wir sind froh, dass wir einige deutsche Staatsbürger doch auch wieder nach Deutschland bekommen haben. Aber jeder einzelne Fall wird von uns sehr intensiv verfolgt."