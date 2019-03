HINWEIS: Dieser Beitrag wird ohne Sprechertext gesendet. O-Ton Bundeskanzlerin Angela Merkel: "Ich habe wie viele andere auch mit Entsetzen vom schrecklichen Terroranschlag auf zwei Moscheen in Christchurch gehört. Und ich möchte allen Bürgerinnen und Bürgern Neuseelands mein tief empfundenes Mitgefühl ausdrücken. Ich habe das auch gegenüber der Ministerpräsidentin Ardern getan. Es handelt sich hier um einen perfiden Angriff auf Betende und ihre Gotteshäuser. Das ist ein Anschlag, der gegen Muslime gerichtet ist. Er ist damit auch ein Anschlag auf die neuseeländische Demokratie und die offene und tolerante Gesellschaft. Wir teilen diese Werte mit Neuseeland. Und damit teilen wir auch das Entsetzen und die Verurteilung dieser schrecklichen Tat. Und mein aufrichtiges Mitgefühl gilt natürlich in dieser Stunde den Angehörigen der Opfer und den Verletzten, denen ich vor allen Dingen schnelle Genesung wünsche. Ich darf den Menschen in Neuseeland sagen, wir stehen in dieser schweren Stunde an ihrer Seite."