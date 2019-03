Ein Vorgeschmack auf den Girls´Day schon mal im Kanzleramt - Angela Merkel hat am Mittwoch in Berlin 24 Mädchen begrüßt, die sich am alljährlichen offiziellen Zukunftstag vor allem für das weibliche Geschlecht beteiligen wollten. Mit etwas Planvorsprung sozusagen - der eigentliche Girlsday findet am Donnerstag statt. Die Bundeskanzlerin und promovierte Physikerin sagte, sie wünsche sich, dass alle Schülerinnen und Schüler ihre Studien- und Berufswahl unabhängig von Geschlechterklischees vornehmen sollten. O-TON BUNDESKANZLERIN ANGELA MERKEL (CDU "Für viele Mädchen wie Sie, die sie daran teilnehmen, ist das ja sozusagen der Eintritt auch in das Nähere nachdenken: Wie geht es weiter in meinem Leben? Denn jeder dritte, jede dritte Teilnehmerin hat in den letzten Jahren eine Ausbildung oder ein Praktikum bei dem Unternehmen gemacht, das sie am Girls' Day kennengelernt hat. Das ist eigentlich eine gute Bilanz. Und viele andere Teilnehmerinnen nahmen auch für sie ganz wichtige Erfahrungen gemacht. Und unser Ansatz ist natürlich zusammen mit der Industrie, dass Sie auch Berufe kennenlernen, die sie vielleicht in ihrem sonstigen Leben noch gar nicht gesehen oder von denen Sie nichts gehört haben: technische Modellbauerin, wie werden Flugzeuge repariert, Software für alle möglichen Einsatzbereiche entwickelt. Und die Frage Chemikerin, Mechanikerin, Programmiererin, Mechatronikerin, all das sind Berufe, wo man vielleicht einmal gesehen haben muss, was sich dahinter überhaupt verbirgt. Und ein solcher Girls' Day gibt dazu die Möglichkeit." Am Donnerstag, dem eigentlichen Girls' Day, öffnen Unternehmen, Behörden und Hochschulen in ganz Deutschland zum 19. Mal ihre Türen für möglichst viele Schülerinnen ab der 5. Klasse. Insgesamt haben seit dem Start der Aktion im Jahr 2001 laut offiziellen Angaben knapp 2 Millionen Mädchen teilgenommen.