Bundeskanzlerin Angela Merkel ist in der Türkei in Istanbul zum Syrien-Gipfel eingetroffen. Merkel will mit Frankreichs Präsident Emmanuel Macron, Russlands Präsident Wladimir Putin und dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan über die weitere Entwicklung in dem bürgerkriegsgeschüttelten Land beraten. Besonders die Situation in der von Rebellen gehalten Provinz Idlib soll auf der Tagesordnung stehen. Aber auch, wie der politische Prozess für eine Lösung des Konflikts aussehen soll. Moskau und Ankara hatten bereits vor einem Monat einen Übereinkunft über die Schaffung einer entmilitarisierten Zone im Nordwesten der Idlib-Region getroffen. Das Ziel des ersten Treffen dürfte sein, den festgefahrenen politischen Prozess wieder in Gang zu bringen. Alle bisherigen Bemühungen auch unter Leitung der Vereinten Nationen blieben bislang erfolglos.