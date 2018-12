Bundeskanzlerin Angela Merkel hat am Freitag nach Abschluss des EU-Gipfels in Brüssel die Bereitschaft der EU unterstrichen, zur Billigung des Brexit-Austrittsvertrages im britischen Unterhaus beizutragen. "Wir haben noch einmal deutlich gemacht, für uns ist wichtig, dass wir zwischen der Europäischen Union und Großbritannien in Zukunft eine Beziehung haben, in der sich jeder Partner frei entwickeln kann. Wir wollen eine enge Partnerschaft mit Großbritannien. Wir haben deutlich gemacht, dass wir den Backshop nur als Rückversicherung brauchen, wenn wir es in einer Übergangsphase nicht rechtzeitig schaffen, einen endgültigen Vertrag über künftige Beziehungen auszuverhandeln und dann das äußerste tun, um diese Situation schnell zu überwinden." Und zugleich hatte Merkel jedoch betont, dass die EU nicht erneut über das Austrittsabkommen verhandeln werde, dass die Integrität des EU-Binnenmarktes erhalten bleiben müsse und dass die Zusagen des sogenannten Good-Friday-Agreements eingehalten werden müssten. Dieses sieht vor, dass es zwischen Irland und Nordirland keine harte Grenze mehr geben darf.