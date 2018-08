Bundeskanzlerin Angela Merkel hat Nigeria im Kampf gegen illegale Migration mehr Studienplätze in Deutschland angeboten. Nach einem Gespräch mit Präsident Muhammadu Buhari sagte sie am Freitag in der Hauptstadt Abuja, dass es derzeit 1200 nigerianische Studenten in Deutschland gebe. Diese Zahl könne steigen. O-Ton: "Wir waren uns einig, dass gerade Schleuser-Kriminalität und illegale Migration nur bewältigt werden kann, wenn gleichzeitig auch eine wirtschaftliche Perspektive für die jungen Menschen da ist". Hintergrund sind die Bemühungen der Bundesregierung, nicht bleibeberechtigte Afrikaner in ihre Heimatstaaten zurückzubringen. Präsident Buhari kritisierte zwar Nigerianer, die das Land verließen, um sich illegal in anderen Ländern niederzulassen. Er vermied aber ausdrücklich eine Zusage, Nigerianer aus Deutschland zurückzunehmen. Am Rande des Treffens unterzeichnete der Autokonzern VW eine Rahmenvereinbarung für den Bau eines Montagewerkes. Merkel sagte, dass der Technologie-Konzern Siemens zudem dem Präsidenten angeboten habe, ein großes Gas-Kraftwerk zu bauen.