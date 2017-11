Bundeskanzlerin Angela Merkel hat noch während der laufenden Koalitionssondierungen zum Klimaschutz einen schnelleren Ausstieg aus der Kohlekraft angedeutet. Das Klima-Ziel für 2020 sei ehrgeizig. Es gehe auf der einen Seite um die Erfüllung von Zielen, auf der anderen aber auch um Arbeitsplätze und die Bezahlbarkeit von Energie, sagte die CDU-Vorsitzende am Mittwoch bei der Weltklimakonferenz in Bonn. O-Ton: "Und ich will Ihnen nur sagen, dass auch in einem reichen Land, wie wir es sind, darüber natürlich erhebliche Konflikte in der Gesellschaft sind und die müssen wir lösen, vernünftig lösen, verlässlich lösen. Und deshalb sind das harte Diskussionen. Wir wissen, dass Deutschland als ein Land, das noch in hohem Maße Kohle verwendet, natürlich gerade die Kohle, insbesondere die Braunkohle, auch einen wesentlichen Beitrag leisten muss, um diese Ziele zu erfüllen. Aber wie genau das ist, das werden wir in den nächsten Tagen miteinander ganz präzise diskutieren müssen." Frankreichs Präsident Emmanuel Macron kündigte einen kompletten Kohle-Ausstieg für sein Land bis 2021 an. Allerdings setzt Frankreich ohnehin weitgehend auf Atomkraft. Deutschland richtet als Gastgeber für die Fidschi-Inseln die diesjährige Weltklimakonferenz in Bonn aus. Die Konferenz läuft noch bis Freitag.