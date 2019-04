Ein Selfie mit der Kanzlerin - das wollten sich gleich mehrere Schüler des Berliner Thomas-Mann-Gymnasiums am Dienstag nicht entgehen lassen. Und die Kanzlerin zeigte viel Geduld und Einsatz, um möglichst viele Foto-Wünsche zu erfüllen. Anlass für Merkels Besuch war der EU-Projekttag, der auf eine Initiative der Bundeskanzlerin aus dem Jahr 2007 zurückgeht. Bund und Länder werben an diesem Tag mit verschiedenen Projekten für die europäische Idee. Bei der Diskussion mit den Schülern im Thomas-Mann-Gymnasium ging es um aktuelle europapolitische Fragen und natürlich um den Brexit. Merkel zeigte sich trotz des Hick-Hacks im britischen Unterhaus optimistisch. Sie hoffe, dass doch noch ein Ausweg aus der Brexit-Sackgasse gefunden werden könne, sagte die Kanzlerin. Nach dem Gespräch mit den Schülern zeigte sich Merkel beeindruckt: "Wir haben über Europa gesprochen. Und ich konnte feststellen, dass es ein sehr sehr großes Interesse gibt an den Fragen Europas aber vor allem auch ab der Frage, was bedeutet das für mein Leben. Wir haben über Klimaschutz gesprochen, wir haben übers Internet gesprochen, wir haben über Migration gesprochen. Das sind glaube ich die Themen. Und wir haben natürlich auch über die Frage gesprochen, wie sieht digitaler Unterricht in der Zukunft aus. Und da müssen wir auch noch alle dran arbeiten." Bei den Schülern kam der Auftritt Merkels in ihrer Schule gut an: "Also, es war auch wirklich interessant, man hat mit ihr auch richtig gut reden können. Sie ist auf die Person eingegangen, hat uns zum Beispiel auch die Hand gegeben. Und sie war wirklich sehr sympathisch und sehr locker. Man konnte, obwohl man nicht mit ihr geredet hat, das Gefühl haben, dass man sich mit ihr verständigen konnte." "Also, ich fand es in jedem Fall auch sehr interessant. Das ist ein prägendes Erlebnis auf jeden Fall. Und das werde ich auch nicht vergessen. Ist schon eine coole Sache, wenn die Bundeskanzlerin einen in der Schule besucht. Eigentlich war der EU- Projekttag schon am 25. März, damals war Merkel aber verhindert. Dafür waren weitere Mitglieder der Bundesregierung sowie Parlamentarier an deutschen Schulen unterwegs.