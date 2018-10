Bundeskanzlerin Angela Merkel wird den CDU-Vorsitz abgeben. Sie werde sich beim CDU-Parteitag Anfang Dezember nach 18 Jahren an der Spitze ihrer Partei nicht mehr zur Wiederwahl stellen, kündigte Merkel am Montag nach den Gremiensitzungen ihrer Partei in Berlin an. Zugleich betonte sie in einer sehr persönlich gehaltenen Erklärung aber, dass sie bis zur nächsten Bundestagswahl Bundeskanzlerin bleiben wolle. Danach wolle sie nicht mehr antreten und auch nicht mehr für den Bundestag kandidieren. "Ich versuche mit dieser Entscheidung einen Beitrag zu leisten, der es der Bundesregierung ermöglicht, ihre Kräfte auf endlich gutes Regieren zu konzentrieren. Und das verlangen die Menschen ja zu Recht. Und dieses Vorgehen fußt auch auf der Absicht der Bundesregierung, eine Evaluierung ihrer Regierungsarbeit zur Mitte ihrer Legislaturperiode vorzunehmen, die CDU, CSU und SPD in ihrem Koalitionsvertrag vereinbart haben." Merkel übernahm mit dem Schritt ausdrücklich auch die politische Verantwortung für das schlechte Abschneiden der CDU bei den letzten Wahlen und für die schlechten Umfragewerte. Das Bild, dass die Regierung abgebe, sei inakzeptabel", sagte Merkel mit Blick auf die große Koalition. Bei einer Straßen-Umfrage in Berlin löste Merkels Entscheidung gemischte Reaktionen aus: "So gut wie manches war, scheint ja einiges oder ist einiges verbesserungswürdig. Und da denke ich, ist es ganz gut, wenn jemand anders das vielleicht mal übernimmt jetzt." "Ich finde es schade, ich finde, sie hat einen fantastischen Job gemacht, aber hat leider wohl den Rückhalt verloren, fühlt sich vielleicht auch selber nicht mehr in der Lage, das halt wirklich so zu gestalten, wie sie es selber immer vorgenommen hat. Ich bin dankbar für die Zeit, die sie gestaltet hat, aber vielleicht wird es jetzt auch einfach mal Zeit für was Neues." "Ja, sie kann ja ihre Arbeit halbieren, dann hat sie mehr Zeit für die Regierungsarbeit." Merkel bestätigte, dass Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer ihre Kandidatur für den CDU-Parteivorsitz erklärt habe. Das gelte auch für Bundesgesundheitsminister Jens Spahn. Eine Präferenz habe sie nicht, sagte Merkel. Sie könne ihre Nachfolge nicht klären und wolle das auch nicht. Zu einer angeblichen Kandidatur von Ex-Unionsfraktionschef Friedrich Merz könne sie nichts sagen, so Merkel.