Bundeskanzlerin Angela Merkel hat die deutsche Handball-Nationalmannschaft am Montag im Kanzleramt empfangen. Die Bundeskanzlerin würdigte die Leistung und die Leidenschaft der Mannschaft während der Weltmeisterschaft. O-TON ANGELA MERKEL BUNDESKANZLERIN: "Die Leidenschaft hat unendliche Sportmomente hervorgebracht für viele, viele Menschen bei uns im Lande. Und das deshalb, weil sie so sympathisch und bodenständig an die Sache herangegangen sind und vor allen Dingen mit Leidenschaft. Und deshalb können sie stolz sein, obwohl sie wahrscheinlich nicht besonders zufrieden waren. Und die letzten Sekunden des Spiels um den dritten oder vierten Platz, die waren schon so, dass mein Blutdruck auch einige Ausschläge gehabt haben dürfte. Aber ich hab kein Blutdruckmessgerät angehabt, insofern war es besser." Andreas Michelmann, Präsident des deutschen Handballbundes, nutzte die Gelegenheit, um für eine bessere staatliche Förderung zu werben. O-TON ANDREAS MICHELMANN, PRÄSIDENT DEUTSCHER HANDBALLBUND: "Wenn wir uns da uns vergleichen mit den Franzosen, um das mal in Geld auszudrücken, dann kämpfen ständig neun Millionen Euro mit 24, das ist ein klein wenig wie SC Freiburg gegen Bayern München. Da können wir zwar mal gewinnen, aber strukturell ist das eben schwierig. Und bei der Analyse haben wir eben festgestellt: Das ist die staatliche Unterstützung und unsere eigenes Beitragsaufkommen. Und da wir Handballer sind, fangen wir natürlich bei uns selbst an und sagen: jetzt müssen wir erst mal selbst sehen, wie wir das verbessern und dann werden wir gegebenenfalls an die Politik herantreten." Die Handballer hatten bei der im Januar in Deutschland und Dänemark ausgetragenen Weltmeisterschaft die Partie um den dritten Platz knapp gegen Frankreich verloren. Den Titel sicherten sich die Dänen, den zweiten Platz belegten die Norweger.