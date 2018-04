Am geplanten Hauptstadtflughafen BER ist seit diesem Mittwoch in der Luft und am Boden viel los. Nicht etwa deshalb, weil der Flughafen schon fertig wäre. Vielmehr hat die Internationale Luft- und Raumfahrtausstellung ILA begonnen. Für knapp eine Woche gibt es jetzt hier Kampfjets, Hubschrauber, Flugzeuge und noch viel mehr zu sehen. Rund 1100 Aussteller aus 41 Ländern sind vertreten. Darunter auch Europas Branchenführer Airbus und auch US-Konkurrent Boeing. Mit Abstand größter Aussteller ist die Bundeswehr. Die Industrie hofft, auf der Messe lukrative Geschäfte einfädeln zu können. Neben den Fachbesuchern würden aber auch die vielen Schaulustigen auf ihre Kosten kommen, verspricht Volker Thum vom Bundesverband der Deutschen Luft- und Raumfahrtindustrie: "Beginnen wir beim zivilen Fliegen. Sie sehen hinter uns eine A 380, Sie sehen die 340 Blade, sie sehen den 350, Sie sehen eine Antonow 225, das größte Frachtflugzeug der Welt. Am Wochenende wird auch noch die 747.800, der Lufthansa kommen, die Brandenburg. Und Sie können dann natürlich auch wieder in die Raumfahrthalle gehen, falls es mal zwischendurch regnet. Wir haben Astronauten da, wir haben Triebwerke da, wir haben Satelliten zu sehen, wir können über Galileo Geoinformationssysteme, Umweltschutz aus der Raumfahrt, uns ein Bild machen." Erstmals sei die Messe von Deutschland und Frankreich gemeinsam organisiert worden, sagte Bundeskanzlerin Angela Merkel bei der Eröffnung. Vor allem im Verteidigungsbereich arbeiten beide Länder eng zusammen. Deutschland und Frankreich sorgten dafür, dass die Idee einer europäischen Verteidigungsunion mehr und mehr mit Leben gefüllt werde. "Die ILA 2018 ist nicht nur eine Innovationsschau, sie ist auch eine Kooperationsschau. Sie ist die erste deutsch-französische Luft- und Raumfahrtmesse. Sie steht geradezu als Symbol für die enge und erfolgreiche Kooperation mit dem Partnerland Frankreich." Auch die Raumfahrt nutzt die Messe gerne, um den Besuchern zu zeigen, was mittlerweile möglich ist, und dass die hier investierten Steuergelder gut angelegt sind. Die ILA ist ab Freitagnachmittag auch für Privatbesucher geöffnet und läuft bis Sonntag. Der Eintritt kostet 22 Euro.