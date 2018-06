(HINWEIS: DIESER BEITRAG IST OHNE SPRECHERTEXT.) Bundeskanzlerin Angela Merkel hat am Montag in Berlin den italienischen Premier Giuseppe Conte empfangen: "Italien ist eines der Länder, das sehr viele Flüchtlinge als Ankunftsland aufnimmt. Und gerade dieses Thema "Wie kommen wir zu einer stabilen Regierung in Libyen", "Wie können wir die Küstenwache Libyens besser ausbilden?", "Wie können wir mit der libyschen Regierung dafür Sorge tragen, dass die dort anwesenden Flüchtlinge besser untergebracht werden und, vor allen Dingen auch, dann durch den UNHCR oder die Internationale Organisation für Migration betreut werden. Wie können wir gegebenenfalls dort auch schon asylrechtliche Verfahren durchführen. All das sind Fragen, die wir miteinander beraten werden in den nächsten Monaten und wo wir sehr eng zusammenarbeiten wollen." // "Auch Deutschland ist sehr von der Migration betroffen. Und deshalb werden wir heute auch darüber sprechen, wie können wir unsere bilaterale Arbeit gegebenenfalls noch verstärken. In diesem Bereich. Wir wollen den Wunsch Italiens nach Solidarität unterstützen. Und hoffen, dass auch Deutschland auf Verständnis trifft, wenn es um Solidarität in Europa mit den Fragen der Migration geht." Giuseppe Conte, italienischer Ministerpräsident: "Ohne eine Stärkung der europäischen Handlungsfähigkeit kann das Migrationsphänomen nicht in den Griff bekommen werden. Ohne europäische Zusammenarbeit bleibt das Migrationsphänomen außer Kontrolle. Italien kann das nicht alleine schaffen. Ich habe die Worte von Bundeskanzlerin Merkel sehr geschätzt in der Vergangenheit. Und nur angemessene solidarische Mechanismen können für eine gerechtere Verteilung sorgen." // "Aus diesem Grund betrachten wir die derzeitig diskutierte Reform des Dublin-Abkommens als überholt. Es ist offensichtlich, dass die Richtung hier nicht stimmt. Denn die Grenzen Italiens sind europäische Grenzen. Anstatt in Europa über Verantwortung und Solidarität zu streiten, müssen wir alle auf der Basis eines Ansatzes auf mehreren Ebenen zusammenarbeiten."