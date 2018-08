Bundeskanzlerin Angela Merkel ist am Mittwoch in Dakar der Hauptstadt des westafrikanischen Landes Senegal gelandet. Es ist die erste Etappe ihrer dreitägigen Westafrika-Reise. "Senegal und Deutschland haben seit der Unabhängigkeit Senegals auch eine Zusammenarbeit in der Entwicklung. Und wir müssen jetzt lernen, zu kombinieren die Entwicklungszusammenarbeit auch in vernünftiger Weise mit den privaten Investitionen, um dann Schritt für Schritt zu einem selbsttragenden Aufschwung überzugehen. Und wir wissen, in ihrem Land, es ist ein junges Land, kommen jedes Jahr 300.000 junge Menschen auf den Arbeitsmarkt und suchen ihre Chancen. Daher liegt es in unserem beider Interesse, dass wir hier eine erfolgreiche Entwicklung in ihrem Land haben." Darüber hinaus hat Merkel deutsche Investoren aufgefordert, mehr Vertrauen in die wirtschaftliche Entwicklung Afrikas zu haben. Ein Problem der deutschen Firmen sei ein zu negatives Bild von Afrika, bei dem die Risiken über die Chancen gestellt würden. Senegals Präsident sprach sich ebenfalls für eine engere Partnerschaft aus. Beide lobten eine Vereinbarung, nach der die Firma Gauff 300 senegalesische Dörfer mit Solarenergie elektrifizieren soll. Merkel reist am Donnerstag nach Ghana, dann nach Nigeria weiter.