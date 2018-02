HINWEIS: DIESER BEITRAG ENTHÄLT KEINEN SPRECHERTEXT. O-TON BUNDESKANZLERIN ANGELA MERKEL: "Der Präsident Macron und ich haben heute einen Brief geschrieben im Blick auf die schreckliche Lage in Ost-Ghuta und in Syrien. Das heißt, wir haben den russischen Präsidenten eindringlich aufgefordert, alles zu tun, damit im UN-Sicherheitsrat heute eine Resolution verabschiedet werden kann, damit ein Waffenstillstand geschafft werden kann, bei dem auch ein humanitärer Zugang von Hilfskräften möglich ist. Hunderttausende Menschen leben unter absolut desaströsen humanitären Bedingungen. Ich hoffe, sehr dass es heute Abend gelingt, eine solche Resolution zu verabschieden."