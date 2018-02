HINWEIS: Dieser Beitrag wird ohne Sprechertext gesendet. O-Ton Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) : "Was Denniz Yücel angeht, kann ich sagen, ich freue mich wie viele viele andere, dass er heute das Gefängnis verlassen konnte. Der türkische Ministerpräsident hatte ja schon darauf hingewiesen, auch in Interviews, dass sich im Rahmen der Justizverfahrens vielleicht schnelle Bewegung andeutet. Ich freue mich natürlich für ihn. Ich freue mich für seine Frau und die Familie, die ja ein sehr sehr schwieriges Jahr der Trennung aushalten mussten. Und ich möchte allen danken, die sich dafür eingesetzt haben, dass Deniz Yücel nun offensichtlich - ich sag es noch vorsichtig - auf freiem Fuß ist. Und deshalb schließe ich in diesen Tagen ganz besonders die Bemühungen des Außenministeriums mit ein und des Außenministers. Es zeigt sich, dass Gespräche auch vielleicht nicht ohne Nutzen sind. Wie genau die Wirkungen sind, weiß man nicht. Und dann würde ich auch der Zivilgesellschaft danken, in Deutschland und an vielen anderen Stellen, die natürlich durch ihr beständiges Eintreten und Nichtvergessen von Deniz Yücel und anderen, die im Gefängnis sitzen, ihren Beitrag dazu geleistet haben. Wir wissen, dass es noch weitere, vielleicht nicht ganz so prominente Fälle von Menschen gibt, die in türkischen Gefängnissen sind. Und auch für Sie erhoffen wir eine schnelle Behandlung der Rechtsverfahren und Rechtsstaatlichkeit. Das will ich dann noch hinzufügen Das habe ich gestern noch dem türkischen Ministerpräsidenten noch einmal gesagt."