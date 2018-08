Auf der ersten Station ihrer Reise in den südlichen Kaukasus ist Bundeskanzlerin Angela Merkel am Donnerstag in Georgien mit Regierungschef Mamuka Bak htadze zusammengetroffen. In der Hauptstadt Tiflis traten beide vor die Journalisten. "Während meines Besuches werden zwei Vereinbarungen zur finanziellen Zusammenarbeit im Umfang von 193 Millionen Euro unterzeichnet. Das sind Entwicklungsvereinbarungen, die zum Beispiel den Bau eines Gasspeichers, auch Hilfen bei der Trink- und Abwasserversorgung ausmachen, auch auf diesem Gebiet arbeiten wir sehr eng zusammen." Merkel kam auch auf die russische Militärpräsenz auf georgischem Gebiete zu sprechen. Sie hatte erst wenige Tage zuvor den russischen Staatspräsidenten Vladimir Putin auf Schloss Meseberg getroffen. "Leider erleben wir auch dort trotz großer Anstrengungen wenig Fortschritte. Und deshalb kann ich Ihnen hier nur versichern, dass wir diese Ungerechtigkeit nicht vergessen werden, und dass wir weiter dazu beitragen werden, dass nicht einfach zur Tagesordnung übergegangen wird, sondern dass das immer wieder auf die Tagesordnung kommt." Die Kanzlerin sprach von Georgien als sicheres Herkunftsland. Derzeit kämen sehr viel weniger Menschen von dort nach Deutschland. "Ich befürworte das, dass Georgien ein sicheres Herkunftsland ist und ich will hervorheben, dass wir nach dem Anfang der Visa-Liberalisierung, als in der Tat eine ganze Reihe von Flüchtlingen kamen, die Zahlen jetzt gemeinsam reduzieren konnte. Ich möchte mich noch einmal bedanken dafür, für diese Zusammenarbeit. Wir haben heute darüber gesprochen und der georgische Ministerpräsident hat noch einmal deutlich gemacht, dass die Zahlen sinken werden." Merkel war am Mittag in Tiflis gelandet. Für Merkel stand in Georgien außerdem ein Treffen mit Studenten an der Universität in Tiflis auf dem Programm. Am Freitag soll Merkel weiterreisen nach Armenien, am Samstag dann nach Aserbaidschan.